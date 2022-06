'Mamma sognava la A a Monza negli anni '50' - Sport - quotidiano.net (Di sabato 4 giugno 2022) di Giulio Mola Sei giorni dopo sembra tutto ancora più bello. La serie A conquistata dopo una rincorsa estenuante, la pirotecnica festa promozione, l'orgoglio di un territorio (la Brianza) che si gode ... Leggi su quotidiano (Di sabato 4 giugno 2022) di Giulio Mola Sei giorni dopo sembra tutto ancora più bello. La serie A conquistata dopo una rincorsa estenuante, la pirotecnica festa promozione, l'orgoglio di un territorio (la Brianza) che si gode ...

Advertising

PorroPaola : RT @ilsecoloxix: #3giugno Addio a #LilianaDeCurtis sognava un museo per papà #Totò. Il Ministro #Franceschini: «Impegno per realizzarlo».… - Four__M : RT @ilsecoloxix: #3giugno Addio a #LilianaDeCurtis sognava un museo per papà #Totò. Il Ministro #Franceschini: «Impegno per realizzarlo».… - Piergiulio58 : Addio a Liliana de Curtis, sognava un museo per papà Totò. Il Ministro Franceschini: «Impegno per realizzarlo». La… - emamarro : RT @ilsecoloxix: #3giugno Addio a #LilianaDeCurtis sognava un museo per papà #Totò. Il Ministro #Franceschini: «Impegno per realizzarlo».… - ilsecoloxix : #3giugno Addio a #LilianaDeCurtis sognava un museo per papà #Totò. Il Ministro #Franceschini: «Impegno per realiz… -