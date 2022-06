Luigi Sbarra | Il governo riduca l' Iva su pane e latte

(Di sabato 4 giugno 2022) La proposta del segretario della Cisl: taglio da estendere a tutti i beni di largo consumo. "Non sono d'accordo con Landini sulla patrimoniale: si rischia di tassare chi le tasse le ha già pagate". Salario minimo? "Non va vincolato ad una cifra, seguo con interesse la proposta del ministro Orlando"

Il leader della Cisl,, ha suggerito di non "prendere a modellovla Germania". Berlino, infatti, è uno dei Paesi Ue ad avere già adottato il salario minimo e dal primo ottobre lo alzerà a ...A farlo sono stati il vicepresidente di Confindustria, Maurizio Stirpe, il Segretario della Cisled il Segretario della Uil Pierapaolo Bombardieri . La piena sintonia è lontana, le ...A fine anno lo stop a Quota 102, aumenta il rischio di un ritorno alla Legge Fornero. Tra le ipotesi di riforma spunta l’uscita a 64 anni per tutti con 20 anni di contributi anche per chi non è totalm ...La Ue si prepara a imporre a tutti gli Stati membri la concessione del salario minimo come misura sociale, però a carico delle imprese. Le istituzioni di Bruxelles infatti sono a un passo dall'accordo ...