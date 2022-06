(Di sabato 4 giugno 2022) Un piedino, no. Darkoha il 44 eppure, con quelle scarpe taglia XL, ha sempre fatto gol. Per la Juve, per la Real Sociedad, per la nazionale. Da anni, appesi gli scarponi al chiodo grande, ...

Advertising

ZonaBianconeri : RT @Gazzetta_it: Kovacevic lancia #Kostic: “Vi spiego perché è l’ideale per la Serie A” #Juve - Gazzetta_it : Kovacevic lancia #Kostic: “Vi spiego perché è l’ideale per la Serie A” #Juve -

La Gazzetta dello Sport

Filip Kostic, negli anni in cuilavorava per la federazione, è stato uno dei suoi ragazzi. Domanda diretta: va bene per la Juve Kovacevic lancia Kostic: "Vi spiego perché è l’ideale per la Serie A" Un piedino, no. Darko Kovacevic ha il 44 eppure, con quelle scarpe taglia XL, ha sempre fatto gol. Per la Juve, per la Real Sociedad, per la nazionale. Da anni, appesi gli scarponi al chiodo grande, ...