Inter, agente Radu: “Abbiamo imbarazzo della scelta. Cremonese? Un’opzione” (Di sabato 4 giugno 2022) Oscar Damiani, agente di Ionut Radu, ha fatto chiarezza sul futuro del portiere dell’Inter ai microfoni de L’Interista.it. Questo il suo commento: “Per la sua crescita è bene che vada a giocare e faccia delle esperienze da titolare o che comunque vada in un ambiente dove può giocarsela alla pari. Ci sono tante squadre Interessate, non faccio nomi, ma posso dire che è richiesto soprattutto in Francia e in Italia, specialmente dalle neopromosse. Abbiamo la possibilità di fare la scelta migliore per il ragazzo. Il nostro obiettivo è una cessione in prestito. Per me Radu ha tutte le qualità per fare il titolare dell’Inter e magari tra uno o due anni potrà tornare a Milano e farlo. Ha fatto quell’errore a Bologna, ma solo così si cresce ... Leggi su sportface (Di sabato 4 giugno 2022) Oscar Damiani,di Ionut, ha fatto chiarezza sul futuro del portiere dell’ai microfoni de L’ista.it. Questo il suo commento: “Per la sua crescita è bene che vada a giocare e faccia delle esperienze da titolare o che comunque vada in un ambiente dove può giocarsela alla pari. Ci sono tante squadreessate, non faccio nomi, ma posso dire che è richiesto soprattutto in Francia e in Italia, specialmente dalle neopromosse.la possibilità di fare lamigliore per il ragazzo. Il nostro obiettivo è una cessione in prestito. Per meha tutte le qualità per fare il titolare dell’e magari tra uno o due anni potrà tornare a Milano e farlo. Ha fatto quell’errore a Bologna, ma solo così si cresce ...

