Gianluca Costantini dona il disegno di Zaki a MAMbo (Di sabato 4 giugno 2022) Gianluca Costantini, autore dell’ormai celebre disegno che ritrae Patrick Zaki, regala la propria opera alle collezioni di MAMbo e alla città di Bologna. L’opera è realizzata a sostegno della battaglia per la liberazione dello studente universitario e esposto in molti spazi pubblici, a partire da Piazza Maggiore. La donazione sarà presentata in un incontro pubblico lunedì 6 giugno alle 18 nella sala Leggi su periodicodaily (Di sabato 4 giugno 2022), autore dell’ormai celebreche ritrae Patrick, regala la propria opera alle collezioni die alla città di Bologna. L’opera è realizzata a sostegno della battaglia per la liberazione dello studente universitario e esposto in molti spazi pubblici, a partire da Piazza Maggiore. Lazione sarà presentata in un incontro pubblico lunedì 6 giugno alle 18 nella sala

Advertising

amnestyitalia : @channeldraw, autore dell'ormai celebre disegno che ritrae Patrick Zaki, pubblicato a sostegno della battaglia per… - visionnairasoc : RT @amnestyitalia: @channeldraw, autore dell'ormai celebre disegno che ritrae Patrick Zaki, pubblicato a sostegno della battaglia per la su… - Rolfi39 : RT @amnestyitalia: @channeldraw, autore dell'ormai celebre disegno che ritrae Patrick Zaki, pubblicato a sostegno della battaglia per la su… - antonio_randino : RT @amnestyitalia: @channeldraw, autore dell'ormai celebre disegno che ritrae Patrick Zaki, pubblicato a sostegno della battaglia per la su… - RiccardoNoury : RT @amnestyitalia: @channeldraw, autore dell'ormai celebre disegno che ritrae Patrick Zaki, pubblicato a sostegno della battaglia per la su… -