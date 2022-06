Gattuso non ci sta e attacca: "Io razzista e omofobo? Ma siamo impazziti?" (Di sabato 4 giugno 2022) Gattuso è un fiume in piena dopo le accuse di razzismo, sessismo e omofobia ricevute dai tifosi del Valencia: "Io razzista? Sono un ‘terrone’ che s’è fatto da solo. razzista e omofobo? Ma siamo impazziti? Basta, che si diano tutti una calmata" Leggi su ilgiornale (Di sabato 4 giugno 2022)è un fiume in piena dopo le accuse di razzismo, sessismo e omofobia ricevute dai tifosi del Valencia: "Io? Sono un ‘terrone’ che s’è fatto da solo.? Ma? Basta, che si diano tutti una calmata"

