“Costituzione violata” Verderami avvilito dal comunista Rizzo | la reazione inaspettata

Leggi su iltempo

(Di sabato 4 giugno 2022) Se Lega e Movimento 5 Stelle fossero davvero contrari all'invio di armi in Ucraina, invasa a febbraio dalle truppe russe di Vladimir Putin, toglierebbero i ministri dal governo. Questa la posizione di Marco, espressa durante la puntata di sabato 4 giugno di Controcorrente, il talk show politico condotto da Veronica Gentili su Rete4. “Le persone che sono in studio conoscono benissimo quali sono i meccanismi parlamentari – spiega il segretario del Partito-. Se c'è qualcosa che è insopportabile, se Conte o Salvini ritengono insopportabile l'invio delle armi, tolgono i ministri dal governo". Tanto semplice, ma una possibilità remota, visto che nel governo Draghi, in fondo, vogliono rimanerci tutti. Per una questione di responsabilità ma anche di convenienza politica. “L'Italia è in maggioranza, i sondaggi sono stati fatti da tutti ...