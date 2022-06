Brad Johnson, addio all'attore di Marlboro Man e Melrose Place: morto per Covid, aveva 62 anni (Di sabato 4 giugno 2022) addio a Brad Johnson : l'attore americano, che dopo una breve carriera da cowboy da rodeo e da 'Marlboro Man' sfondò al cinema al fianco di Holly Hunter e Richard Dreyfuss nel dramma romantico 'Always ... Leggi su leggo (Di sabato 4 giugno 2022): l'americano, che dopo una breve carriera da cowboy da rodeo e da 'Man' sfondò al cinema al fianco di Holly Hunter e Richard Dreyfuss nel dramma romantico 'Always ...

leggoit : Brad Johnson, addio all'attore di Marlboro Man e Melrose Place: morto per Covid, aveva 62 anni - StaserasolounTG : RT @ilmessaggeroit: #brad #johnson, addio all'attore di Marlboro Man e Melrose Place: morto per il Covid, aveva 62 anni - ilmessaggeroit : #brad #johnson, addio all'attore di Marlboro Man e Melrose Place: morto per il Covid, aveva 62 anni -