Ascolti TV | Venerdì 3 giugno 2022 (Di sabato 4 giugno 2022) DallArenaLucio Nella serata di ieri, Venerdì 3 giugno 2022, su Rai1 DallArenaLucio ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 il debutto di New Amsterdam 4 ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. arriva a .000 spettatori (%) e N.C.I.S. Hawai’i a .000 spettatori (%). Su Italia1 Il ricco, il povero e il maggiordomo ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 Non succede, ma se succede… è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna .000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è vista da .000 spettatori (%). Su Iris Il mandolino del capitano Corelli sigla .000 spettatori (%). Su RealTime Questa è ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 4 giugno 2022) DallArenaLucio Nella serata di ieri,, su Rai1 DallArenaLucio ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 il debutto di New Amsterdam 4 ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 N.C.I.S. arriva a .000 spettatori (%) e N.C.I.S. Hawai’i a .000 spettatori (%). Su Italia1 Il ricco, il povero e il maggiordomo ha raccolto .000 spettatori (%). Su Rai3 Non succede, ma se succede… è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone segna .000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è vista da .000 spettatori (%). Su Iris Il mandolino del capitano Corelli sigla .000 spettatori (%). Su RealTime Questa è ...

Advertising

carmelitadurso : Anche ieri ascolti strepitosi per #Pomeriggio5, media share oltre il 18%!!! Ebbene sì, siamo quasi a giugno e voi c… - fabiofabbretti : Senza Uomini e Donne, chiude in crescita #OggièUnAltroGiorno (17.7%), mentre l'ultima de #LaVitaInDiretta torna a p… - fabiofabbretti : #DallArenaLucio domina la serata di ieri con 3,8 milioni e il 25.3% di share, male il ritorno di #NewAmsterdam (1,4… - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 3 giugno 2022: DallArena Lucio, New Amsterdam, Quarto grado, Propaganda Live, dati Auditel e sha… - arabafenice1977 : Fissati con sta guerra a #quartogrado poi la mattina dopo piangono quando leggono l'ascolti... venerdì dopo venerdì… -