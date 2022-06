Anzio | spari nella notte | agguato contro un’auto | ferito un uomo

(Di sabato 4 giugno 2022)sempre più al centro della cronaca nera. Una sparatoria è avvenuta questa, intorno alle 3:00, in via Valle Palomba. L’episodio ha i contorni di un. Sono infatti stati esplosi cinque colpi di arma da fuoco versoche percorreva la strada di ritorno da Roma. A bordo si trovavano tre persone: un, la sua compagna e il figlio. Leggi anche:e Nettuno, Comuni sotto inchiesta e a rischio commissariamento: ”Colpa dei giornalisti”, diconoad: 5 colpi di arma da fuoco Anche se i proiettili non hanno colpito nessuno, l’alla guida dell’auto è rimastoa causa delle schegge di vetro dei finestrini che si sono frantumati con l’esplosione. Illesi gli altri due occupanti ...

Piantonato all'ospedale Riuniti di Anzio appena i medici daranno l'ok il 44enne sarà di nuovo ascoltato, anche se le possibilità che possa offrire elementi utili alle indagini sono difficili.