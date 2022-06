Amici | Emanuele Filiberto racconta cosa ha fatto Maria De Filippi per lui

(Di sabato 4 giugno 2022) Anche l’edizione diterminata da poco ha vistonel ruolo di giudice: sapeteha rivelato suDe? Un’altra stagione diè giunta al termine: qualche settimana fa, Luigi Strangis è stato proclamato vincitore della 21esima edizione del talent più longevo della tv. Sia per lui che per gli altri L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

jungle1970 : @jacopogiliberto Beh...Emanuele Filiberto fa un'ottima figura ad 'Amici' di Maria de Filippi. - Ferdina66800856 : @onaitsabes Siete questa robaccia qua - occhio_notizie : sono decine gli amici che stanno commentando i suoi ultimi post social increduli - il_giovane_papa : Non vedo l’ora di: -Pedalò Lido Azzuro in compagnia di: •Amici miei tipo Luigi Paglia, Chezzomazza, Emanuele ecc. - emanuele_sp6 : @LeolucaOrlando1 ormai orlando cascio parla soltanto con i suoi amici di Repubblica: l'house organ del PD e i suoi… -

Giornata di festa ieri 3 giugno in casa Podenzano.Bossalini, storico capitano della formazione rossoblù, ha deciso di appendere le scarpe al ... i suoi allenatori, i dirigenti eddi ...Professionisti nel tempo" , del regista e documentaristaConfortin , martedì 28 giugno in ... L'Associazione "della Scuola" terrà il saggio di fine corso degli allievi dei propri corsi ...Ventimiglia. Un concerto speciale a Ventimiglia, dove la musica incontra la passione per gli animali. Il gruppo dei “Blue Velvet Sound” suonerà domenica 19 giugno a partire dalle ore 18.30. nella zona ...Per celebrare il 50° anniversario della prima edizione è stata realizzata una litografia da un acquerello della pittrice Mirella Pisu con soggetti una combattuta partita di calcio del Torneo San Pietr ...