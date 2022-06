Viabilità Roma Regione Lazio del 03-06-2022 ore 08:15 (Di venerdì 3 giugno 2022) Viabilità DEL 2 GIUGNO 2022 ORE 08:05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON VENERDI 3 GIUGNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio VIABILITA’ REGOLARE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA Regione COMPRESO IL RACCORDO ANULARE A Roma DISAGI PER UN INCIDENTE SULLA VIA PRENESTINA CON RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO INTERNO DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO DISAGI PER CHI è IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SIAMO ALL’ALTEZZA CON LO SVINCOLO LATINA CENTRO IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL, LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI CON I NUOVI ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 giugno 2022)DEL 2 GIUGNOORE 08:05 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON VENERDI 3 GIUGNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLAVIABILITA’ REGOLARE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLACOMPRESO IL RACCORDO ANULARE ADISAGI PER UN INCIDENTE SULLA VIA PRENESTINA CON RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ALL ALTEZZA DELLO SVINCOLO INTERNO DEL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO DISAGI PER CHI è IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE SIAMO ALL’ALTEZZA CON LO SVINCOLO LATINA CENTRO IN CHIUSURA, PER IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S DI ASTRAL, LA S13 SAXA RUBRA-TERMINI E LA S15 ACILIA-PIRAMIDE DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI CON I NUOVI ...

