Tumore al seno | esame del sangue dirà se la cura va bene dopo 15 giorni E si evita la Tac

(Di venerdì 3 giugno 2022) Basterà undel, cioè la biopsia liquida , per rivelare in sole due settimane e senza aspettare la Tac se la cure contro ilalmetastatico stia funzionando appure no. È questo ...

Basterà un esame del sangue , cioè la biopsia liquida , per rivelare in sole due settimane e senza aspettare la Tac se la cure contro ilalmetastatico stia funzionando appure no. È questo lo straordinario risultato di uno studio condotto in Italia da Bioltalee e che verrà presentato a Chicago dove si svolge il Congresso ...Per sapere se la terapia anti - cancro sta facendo effetto arriva un test del sangue che dà una risposta già dopo due settimane . La scoperta, per alcune forme gravi dial, viene da uno studio tutto italiano battezzato BioItaLee che sarà presentato al Congresso dell'Asco, la Società americana di oncologia medica, a Chicago. A coordinare il lavoro ...Da sempre siamo impegnati in prima linea nella ricerca di terapie che migliorino la sopravvivenza delle pazienti colpite da tumore del seno. Lo studio BioItaLEE è l’esempio dei risultati ...La kermesse dedicata alle donne vittime di violenza di genere e a quelle che combattono il tumore al seno andrà in onda domani alle ore 17:00.