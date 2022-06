Roberto Mancini “La risalita è lunga, ci sarà da soffrire” (Di venerdì 3 giugno 2022) Firenze – “Veniamo da una delusione pesante, non sarà semplice ma quando le cose non vanno c’è un momento in cui bisogna rimboccarsi le maniche e ricominciare a pedalare forte, cercare di trovare soluzioni. Cosa che in Italia alle volte è abbastanza difficile”. Roberto Mancini guarda alla Nations League e alla prima gara di domani contro la Germania come la prima tappa di una ripartenza che, fallita la qualificazione ai Mondiali, sarà dura e lunga. Per ricostruire “serve tempo e ci sarà da soffrire abbastanza, vedremo quello che accadrà – sottolinea il ct azzurro – La strada è un pò più in salita rispetto a 4 anni fa. Quando sono arrivato c’erano giocatori che, messi insieme e dando loro un’idea, sono stati straordinari. Ora abbiamo calciatori che non giocano in serie ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 3 giugno 2022) Firenze – “Veniamo da una delusione pesante, nonsemplice ma quando le cose non vanno c’è un momento in cui bisogna rimboccarsi le maniche e ricominciare a pedalare forte, cercare di trovare soluzioni. Cosa che in Italia alle volte è abbastanza difficile”.guarda alla Nations League e alla prima gara di domani contro la Germania come la prima tappa di una ripartenza che, fallita la qualificazione ai Mondiali,dura e. Per ricostruire “serve tempo e cidaabbastanza, vedremo quello che accadrà – sottolinea il ct azzurro – La strada è un pò più in salita rispetto a 4 anni fa. Quando sono arrivato c’erano giocatori che, messi insieme e dando loro un’idea, sono stati straordinari. Ora abbiamo calciatori che non giocano in serie ...

