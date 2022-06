Pecchia alla fine resta in Serie B: è il nuovo allenatore del Parma – VIDEO (Di venerdì 3 giugno 2022) Ha riportato la Cremonese in A dopo oltre vent’anni, ma l’ha lasciata con una lunga e struggente lettera. Non se l’è sentita di continuare a guidare i grigiorossi anche nella massima Serie. Stiamo parlando di Fabio Pecchia, ex calciatore e poi vice-allenatore del Napoli, ai tempi di Benitez. Ha fatto il vice anche al Real. L’allenatore di Formia però non si ferma: riparte ancora dal campionato cadetto, ma dall’ambizioso (e spendaccione) Parma alla disperata ricerca del ritorno nel campionato più prestigioso, che ha scelto di affidarsi a chi ha appena dimostrato di sapere come si fa. ??????? ?? ???? #ForzaParma pic.twitter.com/Bm8z3p5sdM — ????? ?????? ???? (@1913Parmacalcio) June 3, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 giugno 2022) Ha riportato la Cremonese in A dopo oltre vent’anni, ma l’ha lasciata con una lunga e struggente lettera. Non se l’è sentita di continuare a guidare i grigiorossi anche nella massima. Stiamo parlando di Fabio, ex calciatore e poi vice-del Napoli, ai tempi di Benitez. Ha fatto il vice anche al Real. L’di Formia però non si ferma: riparte ancora dal campionato cadetto, ma dall’ambizioso (e spendaccione)disperata ricerca del ritorno nel campionato più prestigioso, che ha scelto di affidarsi a chi ha appena dimostrato di sapere come si fa. ??????? ?? ???? #Forzapic.twitter.com/Bm8z3p5sdM — ????? ?????? ???? (@1913calcio) June 3, 2022 L'articolo ilNapolista.

