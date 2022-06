“Oggi è un altro giorno”, Flavio Insinna parla della sua fidanzata: “C’è chi si prende cura di me” (Di venerdì 3 giugno 2022) Oggi è un altro giorno è un programma televisivo italiano, in onda su Rai 1 dal 7 settembre 2020 con la conduzione di Serena Bortone. Il talk show viene trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:55, dallo Studio 3 del Centro di produzione Rai di via Teulada in Roma. Tra gli ospiti della puntata di ieri, 2 Giugno 2022, anche il noto conduttore televisivo italiano Flavio Insinna, il quale si è lasciato andare ad una lunga confessione nello studio di Oggi è un altro giorno. Tra gli argomenti trattati anche la sua vita privata: Insinna ha ammesso di essere fidanzato. Vediamo insieme che cosa ha detto.



