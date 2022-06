L’attacco frontale della Russia all’Italia: «Linea d’azione servile e miope. Avete dimenticato il nostro aiuto sul Covid» (Di venerdì 3 giugno 2022) Il comunicato è firmato dal ministero degli Esteri russo ed è stato pubblicato nelle scorse ore su Vkontakte, uno dei social network più diffusi in Russia: «Il 9 maggio, il Giorno della Vittoria, il canale televisivo Rai 3 invece di trasmettere documentari sull’eroismo delle truppe alleate, compresa l’Armata Rossa, ha messo in onda un servizio di bassa propaganda: i nostri militari in Italia hanno rischiato la vita». Il riferimento è al servizio pubblicato da Report che ricostruisce quello sta emergendo nelle inchieste sulla missione russa in Italia iniziata il 22 marzo 2020 con l’obiettivo di fornire assistenza medica al nostro Paese durante l’emergenza Coronavirus. «Nel 2020 i partner italiani hanno dimenticato il nostro aiuto. Una Linea d’azione ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 giugno 2022) Il comunicato è firmato dal ministero degli Esteri russo ed è stato pubblicato nelle scorse ore su Vkontakte, uno dei social network più diffusi in: «Il 9 maggio, il GiornoVittoria, il canale televisivo Rai 3 invece di trasmettere documentari sull’eroismo delle truppe alleate, compresa l’Armata Rossa, ha messo in onda un servizio di bassa propaganda: i nostri militari in Italia hanno rischiato la vita». Il riferimento è al servizio pubblicato da Report che ricostruisce quello sta emergendo nelle inchieste sulla missione russa in Italia iniziata il 22 marzo 2020 con l’obiettivo di fornire assistenza medica alPaese durante l’emergenza Coronavirus. «Nel 2020 i partner italiani hannoil. Una...

Minacce della Russia ai leader italiani: "Basso carattere morale, hanno dimenticato il nostro aiuto sul Covid. Rapporti rovinati" un ricatto Una minaccia O, invece, una dimostrazione di debolezza Ci sono tre strade per leggere l'attacco frontale che il ministero degli Esteri russo ha compiuto contro l'Italia. E i suoi ultimi due governi, Conte e Draghi, accusati di essere "servili, miopi" e dal basso "carattere morale"