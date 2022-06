(Di venerdì 3 giugno 2022) «Serve un contributo di solidarietà straordinario una tantum mirato ad». Non una patrimoniale, ma magari un aumento delle imposte sulle. La proposta arriva dal segretario della Cgil Maurizio, ora che il presidente del Consiglio Mario Draghi avrebbe intenzione di convocare a breve un tavolo con le parti sociali per agevolare il dialogo tra i sindacati e con i rappresentanti delle imprese. «Non c’è stata ancora convocazione, ma siamo pronti al dialogo su redditi e fisco», dicealla Stampa, rivendicando le ragioni dello sciopero indetto con la Uil (ma senza la Cisl) a dicembre e puntando già il dito sulla delega fiscale che mancherebbe di progressività. «Abbiamo detto chiaramente che c’era e c’è una emergenza sociale e democratica che ...

Altre possibili fonti di risorse, secondo, sono la "tassazione degli extra profitti andando oltre al 25% " il doppio o anche di più". E "penso poi a un contributo di solidarietà straordinario ...E' quantoil segretario generale della Cgil, Maurizio, in un'intervista a La Stampa."Le rendite finanziarie e gli utili sono tassati la metà rispetto a lavoratori e pensionati, cioè ... Landini propone di tassare le rendite finanziarie per aumentare i salari Roma, 3 giu. (askanews) - Un intervento straordinario per aumentare i salari finanziato 'dall'aumento della tassazione delle rendite ...Il ministro del Lavoro concorda con il leader della Cgil e propone l'aumento delle retribuzioni. Anche Colao rimbrotta gli industriali: "Pagate di più i giovani" ...