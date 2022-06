Isola, il compleanno di Nick finisce male. Arrivano i dolci e Lory Del Santo perde la testa (Di venerdì 3 giugno 2022) Su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata del daytime dell’Isola dei Famosi. La produzione ha voluto celebrare il compleanno di uno dei naufraghi: si tratta di Nick Luciani. Gli ha fatto trovare sulla spiaggia sei pastarelle che ha potuto condividere solo con alcuni concorrenti. Quest’ultimo ha subito fatto il nome di Carmen Di Pietro spiegando di aver deciso di darle la pastarella anche per dimostrare di non avere niente nei suoi confronti, nonostante ieri abbiano avuto un durissimo confronto: “L’ho scelta per farle capire che nonostante mi abbia trattato male ci passo comunque sopra…”. Va detto che qualche ora prima tra Nick Luciani e Carmen Di Pietro c’era stata una discussione. Infatti dopo il provvedimento preso contro i naufragi per cui non avrebbero avuto il fuoco per 24 ore, Nicolas ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Su Canale 5 è andata in onda un’altra puntata del daytime dell’dei Famosi. La produzione ha voluto celebrare ildi uno dei naufraghi: si tratta diLuciani. Gli ha fatto trovare sulla spiaggia sei pastarelle che ha potuto condividere solo con alcuni concorrenti. Quest’ultimo ha subito fatto il nome di Carmen Di Pietro spiegando di aver deciso di darle la pastarella anche per dimostrare di non avere niente nei suoi confronti, nonostante ieri abbiano avuto un durissimo confronto: “L’ho scelta per farle capire che nonostante mi abbia trattatoci passo comunque sopra…”. Va detto che qualche ora prima traLuciani e Carmen Di Pietro c’era stata una discussione. Infatti dopo il provvedimento preso contro i naufragi per cui non avrebbero avuto il fuoco per 24 ore, Nicolas ...

