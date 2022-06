Isola 16, Soleil Sorge e Vera Gemma resteranno nel reality solo per poche ore? Ecco cosa sta succedendo (Di venerdì 3 giugno 2022) Annunciate come “le piratesse”, Soleil Sorge e Vera Gemma avrebbero dovuto portare scompiglio fra i naufraghi in quel dell’Honduras. Le due donne, in quarantena da diversi giorni, erano pronte a minare gli equilibri del game, ma alcune questioni relative ai ritardi e alla quarantena hanno stravolto tutti i piani prefissati dalla produzione. Quella che doveva essere una permanenza di qualche giorno, sarà praticamente una toccata e fuga, giusto il tempo di un prime time! Soleil Sorge e Vera Gemma infatti rimarranno accanto ai naufraghi solo per la puntata di lunedì sera, salvo ulteriori cambi di programma. Come ha riportato Davidemaggio.it: Così, malgrado siano in Honduras da diversi giorni, la loro presenza sarà davvero limitata. E se ... Leggi su isaechia (Di venerdì 3 giugno 2022) Annunciate come “le piratesse”,avrebbero dovuto portare scompiglio fra i naufraghi in quel dell’Honduras. Le due donne, in quarantena da diversi giorni, erano pronte a minare gli equilibri del game, ma alcune questioni relative ai ritardi e alla quarantena hanno stravolto tutti i piani prefissati dalla produzione. Quella che doveva essere una permanenza di qualche giorno, sarà praticamente una toccata e fuga, giusto il tempo di un prime time!infatti rimarranno accanto ai naufraghiper la puntata di lunedì sera, salvo ulteriori cambi di programma. Come ha riportato Davidemaggio.it: Così, malgrado siano in Honduras da diversi giorni, la loro presenza sarà davvero limitata. E se ...

Advertising

carmelitadurso : Fermi tutti! Edoardo Tavassi innamorato della mia amata Soleil?? E l’altra mia amata Memi?? Aiuto! #isola - IsaeChia : #Isola 16, Soleil Sorge e Vera Gemma resteranno nel reality solo per poche ore? Ecco cosa sta succedendo #gfvip - AngoloDV : Isola dei Famosi: Soleil e Vera tornano già dall'Honduras? #isola #isoladeifamosi #soleil #vera #solearmy… - MartinaViotto2 : RT @LyonKatia: @Soleil_stasi is coming #isola ?????? come diceva Banfi “ Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio” ?????? #SoleArmy #stateofsole… - Gianni_gian13 : RT @InesGiochi: @Soleil_stasi :' Pronta per le prove di lunedì ' #SoleArmy , tutta pronta a guardarti e sostenerti ????????????#isola https://… -