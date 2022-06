Infortunio e lacrime, Zverev regala la finale a Nadal (Di venerdì 3 giugno 2022) Infortunio alla caviglia e lacrime per Zverev che ha dovuto abbandonare la semifinale contro Nadal al Roland Garros in stampelle. Nel cuore di una partita combattutissima, con il primo set vinto dal campione spagnolo al tie break e il secondo ugualmente tirato, il forfait del tedesco manda Rafa Nadal alla finale di domenica. Il tedesco ha messo male il piede ed è crollato a terra, in lacrime, sul 6-6 nel secondo parziale dopo il primo set vinto da Nadal per 7-6 (10-8). Al termine di una splendida e incertissima partita, trascorse poco più di 3 ore, i due giocatori non avevano concluso nemmeno 2 set. Dopo il medical time-out di rito, Zverev è rientrato sul manto in terra rossa del «Philippe-Chatrier» in stampelle e ha ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022)alla caviglia eperche ha dovuto abbandonare la semicontroal Roland Garros in stampelle. Nel cuore di una partita combattutissima, con il primo set vinto dal campione spagnolo al tie break e il secondo ugualmente tirato, il forfait del tedesco manda Rafaalladi domenica. Il tedesco ha messo male il piede ed è crollato a terra, in, sul 6-6 nel secondo parziale dopo il primo set vinto daper 7-6 (10-8). Al termine di una splendida e incertissima partita, trascorse poco più di 3 ore, i due giocatori non avevano concluso nemmeno 2 set. Dopo il medical time-out di rito,è rientrato sul manto in terra rossa del «Philippe-Chatrier» in stampelle e ha ...

