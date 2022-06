I Fatti Vostri, Anna Falchi e Salvo Sottile danno appuntamento al 12 settembre: «Se siamo riusciti a fare sentire qualcuno di voi meno solo, forse questo è un buon motivo per tornare» – Video (Di venerdì 3 giugno 2022) Anna Falchi e Salvo Sottile Tempo di vacanze anche per Anna Falchi e Salvo Sottile. Stamattina, i due conduttori hanno inFatti salutato il pubblico de I Fatti Vostri, giunto alla 26esima edizione, dando appuntamento al prossimo 12 settembre, quando entrambi torneranno al timone del programma ideato da Michele Guardì. “Voglio dedicare un ultimo ringraziamento a voi, al pubblico di Rai2. Quando sono arrivato alla conduzione di questo programma non sapevo cosa avrei trovato. Ho bussato piano piano alla vostra porta e voi ci avete accolto, come in una grande famiglia. Ci avete seguito ogni giorno di più, ci avete fatto diventare la trasmissione più ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 3 giugno 2022)Tempo di vacanze anche per. Stamattina, i due conduttori hanno insalutato il pubblico de I, giunto alla 26esima edizione, dandoal prossimo 12, quando entrambi torneranno al timone del programma ideato da Michele Guardì. “Voglio dedicare un ultimo ringraziamento a voi, al pubblico di Rai2. Quando sono arrivato alla conduzione diprogramma non sapevo cosa avrei trovato. Ho bussato piano piano alla vostra porta e voi ci avete accolto, come in una grande famiglia. Ci avete seguito ogni giorno di più, ci avete fatto diventare la trasmissione più ...

