“Ha fatto l’amore con lei”. Bomba all’Isola dei Famosi, l’indiscrezione bollente sul concorrente (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilary Blasi, indiscrezione bollente sull’Isola dei Famosi. L’ex gieffino non sarebbe il solo ad aver lanciato l’indiscrezione sul reality show di Ilary Blasi. Notizie che messe insieme andrebbero a sollevare un vero polverone intorno alla questione alquanto bollente. La notizia ha viaggiato in rete in poche ore alla velocità della luce. Isola dei Famosi sotto la luce dei riflettori. Indiscrezione bollente condivisa su Instagram che lascia aperto il campo a svariate interpretazioni. Ci avrebbe pensato l’ex gieffino Biagio D’Anelli ma senza rivelare i nomi dei diretti interessati. Ecco la notizia. “Cos’hanno in comune L’Isola e il GF Vip? Ve lo dico. Un concorrente de L’Isola ha avuto rapporti sexual con un concorrente del GF Vip”. Insomma, ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 3 giugno 2022) Ilary Blasi, indiscrezionesull’Isola dei. L’ex gieffino non sarebbe il solo ad aver lanciatosul reality show di Ilary Blasi. Notizie che messe insieme andrebbero a sollevare un vero polverone intorno alla questione alquanto. La notizia ha viaggiato in rete in poche ore alla velocità della luce. Isola deisotto la luce dei riflettori. Indiscrezionecondivisa su Instagram che lascia aperto il campo a svariate interpretazioni. Ci avrebbe pensato l’ex gieffino Biagio D’Anelli ma senza rivelare i nomi dei diretti interessati. Ecco la notizia. “Cos’hanno in comune L’Isola e il GF Vip? Ve lo dico. Unde L’Isola ha avuto rapporti sexual con undel GF Vip”. Insomma, ...

