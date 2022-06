Dichiarazione precompilata | come compilarla | il video-tutorial

Advertising

impresacity : Precompilata al via: i rimborsi verranno effettuati a partire dal mese di luglio: I rimborsi saranno invece erogati… - bizcommunityit : Dichiarazione redditi precompilata 2022: le scadenze del 730. Da oggi invio o modifica #scadenzefiscali - LavoroFisco : Dichiarazione 730/2022 precompilata: i controlli da effettuare prima dell’invio - Donatel09064683 : RT @enpaonlus: Enpa è #cura, ogni giorno. Donaci il tuo #5x1000. Non ti costa nulla. Scrivi il nostro codice fiscale 80116050586 nella tu… - Il__Cassa : Dichiarazione precompilata inviata! ???? -

... come ogni anno, a partire dal mese di luglio per i lavoratori e dal mese di agosto o settembre per i pensionati, in base alla data di invio dellada parte dei contribuenti.Partita dal 31 maggio, ladei redditiè caratterizzata da un calendario di scadenze serrato e ricco di appuntamenti da ricordare. Quello relativo all'annullamento e al ...I rimborsi saranno invece erogati dal mese di agosto o settembre per i pensionati, in base alla data di invio della dichiarazione precompilata da parte dei contribuenti.Modello 730/2022, quali sono i «trucchi» per pagare meno tasse sui redditi Scopriamo quali sono gli sconti IRPEF - tra detrazioni e deduzioni fiscali - da tenere d'occhio quest'anno.