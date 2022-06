“Circo Maximo Experience”: si prolunga la visita immersiva in realtà aumentata e virtuale (Di venerdì 3 giugno 2022) Circo Maximo Experience, la visita immersiva in realtà aumentata e virtuale prolunga i suoi appuntamenti fino ad agosto 2022; nuove esperienze per rivivere la storia del Circo Massimo in maniera unica. Un modo per permettere ai visitatori di immergersi nella narrazione storica attraverso itinerari e tappe specifiche. Si prolungano gli appuntamenti con Circo Maximo Experience, la vista immersiva presso il Circo Massino che si serve della realtà aumentata e virtuale per far vivere ai visitatori un’esperienza unica. Grazie alla ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 3 giugno 2022), laini suoi appuntamenti fino ad agosto 2022; nuove esperienze per rivivere la storia delMassimo in maniera unica. Un modo per permettere aitori di immergersi nella narrazione storica attraverso itinerari e tappe specifiche. Sino gli appuntamenti con, la vistapresso ilMassino che si serve dellaper far vivere aitori un’esperienza unica. Grazie alla ...

Advertising

serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: ROMA | Circo Maximo Experience: la visita immersiva in realtà aumentata e virtuale per rivivere la storia del Circo Ma… - Botti801 : RT @TurismoItaliaNw: ROMA | Circo Maximo Experience: la visita immersiva in realtà aumentata e virtuale per rivivere la storia del Circo Ma… - ABenedetti32 : RT @TurismoItaliaNw: ROMA | Circo Maximo Experience: la visita immersiva in realtà aumentata e virtuale per rivivere la storia del Circo Ma… - CasaSpineto : RT @TurismoItaliaNw: ROMA | Circo Maximo Experience: la visita immersiva in realtà aumentata e virtuale per rivivere la storia del Circo Ma… - giornalista3 : RT @TurismoItaliaNw: ROMA | Circo Maximo Experience: la visita immersiva in realtà aumentata e virtuale per rivivere la storia del Circo Ma… -