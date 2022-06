Atletica | Diamond League Rabat 2022 | programma | orari | tv | streaming

(Di venerdì 3 giugno 2022) Domenica 5 giugno la capitale del Marocco ospiterà la quarta tappa della. Asono pronte a sfidarsi alcune tra le stelle più luminose dell’intercontinentale quali Karsten Warholm, detentore del record del mondo ed oro olimpico sui 400 ostacoli, la mezzofondista etiope Freweyni Hailu e il discobolo svedese Daniel Ståhl, solo per citarne alcuni. L’Italia schiera Elena Vallortigara nel salto in alto, Elena Bellò negli 800 metri e Fausto Desalu sui 200 metri piani. Contingente poco profondo dunque, ma di grande valore: è lecito ambire a buone prestazioni personali, difficile sognare il podio considerando l’alto livello di competitività della manifestazione. Diamo un’occhiata alcompleto, in cui figurano ben quindici gare, ed alla copertura televisiva della ...

Advertising

Nicola89144151 : Domenica 5 Giugno due eventi di livello: - 20:00 Diamond League: Rabat - 21:00 Padova-Palermo Rai Sport trasmette… - sportface2016 : #Atletica, tre azzurri al via della tappa di #DiamondLeague di #Rabat 2022: Fausto #Desalu, Elena #Vallortigara ed… - danielecina : RT @Turismoromaweb: Le stelle dell’atletica mondiale e i campioni azzurri tornano a sfidarsi allo Stadio Olimpico il 9 giugno per il Golden… - Nicola89144151 : Atletica, Golden Gala Pietro Mennea (Diamond League): diretta esclusiva giovedì 9 giugno su Rai Sport dalle 19:30 a… - AnsaAbruzzo : Atletica: Diamond League; Sabbatini, nuovo personale 1500 -

...inosservata nella circostanza della tappa diLeague; appuntamento al 9 giugno con le gare di scena a Roma, che avranno il solo compito, agevole, di intrattenere gli appassionati diSaranno Fausto Desalu, Elena Vallortigara ed Elena Bellò a rappresentare l'Italia a Rabat, quarta tappa dellaLeague 2022 dileggera. Il velocista, campione olimpico con la 4x100m, si cimenterà sui 200 metri, mentre Vallortigara e Bellò saranno in gara rispettivamente nel salto in alto e ...Atletica, Jacobs salterà anche il Golden Gala. Niente Golden Gala: Marcell Jacobs, dopo aver rinunciato al meeting di Nairobi per un'infezione intestinale e a quello di Eugene per un infortunio muscol ...Dopo aver perso la Diamond League altra brutta notizia per il Campione Olimpico Marcell Jacobs: salterà il Golden Gala in programma il 9 giugno all’Olimpico di Roma. La testa e la speranza ora va al ...