Advertising

forumJuventus : (GDS) 'Juventus-Atalanta: intrigo Demiral. Bergamaschi non convinti del riscatto, Il difensore torna a Torino?'?… - sportli26181512 : Atalanta, un difensore non tornerà: L'Atalanta avrebbe voluto rifondare una difesa fresca con Scalvini e Delprato a… - enzogoku69 : @angianna78 @1926_cri Demiral è senza dubbio un ottimo difensore r ci mancherebbe. Questo non inizio nemmeno a disc… - RedandBlack22 : @loca_acm @Spina14_acm La verità è che Bremer è si un buon difensore ma è pompato dalla stampa e dagli opinionisti… - fiorentina_it : Proseguono i colloqui tra #Fiorentina e #Atalanta per #Gollini. Ma ai viola piace anche il difensore #Lovato -

Tutto Atalanta

Mancano sostanzialmente 300mila euro per soddisfare la richiesta del, sul quale però sono ...l'allenatore è riuscito a strappare la promessa di un tentativo per Carnesecchi dell'. ...La coda dell'annata, in verità, non è stata eccezionale al punto che l'non pare più così convinta di riscattare il cartellino del. Riassunto breve dell'accordo stipulato a suo ... SPAL, piace un difensore dall'Atalanta Compleanno per due il 3 giugno alla voce ex dell’Atalanta: una stagione per il difensore, il doppio per la mezzala. Auguri a Storgato e Savoldi Il più giovane dei due, Massimo Storgato, oggi 61 primav ...Un giocatore di proprietà della Juve torna dal prestito: l'idea dei bianconeri è quella di girarlo all'Inter per il big ...