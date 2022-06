A Putin l’Ucraina consegnerà un conto amaro. Parla Zubov (Di venerdì 3 giugno 2022) Riscrivere la storia con una penna scarica. Andrey Zubov, storico russo e vicepresidente della forza di opposizione Parnas, è convinto che i primi cento giorni della guerra russa in Ucraina racchiudano un fallimento di Vladimir Putin. Putin sta vincendo la guerra? Non ne sono convinto. Quando la guerra è iniziata ho previsto il collasso del regime: senza una vittoria immediata l’architettura di potere di Putin avrebbe ceduto. Le cose sono andate diversamente. Putin è ancora al Cremlino, la guerra va avanti. Ma non è detta l’ultima parola. È ancora convinto che la Russia viaggi verso la sconfitta? Non perdiamo di vista gli obiettivi iniziali di Putin: conquistare tutta l’Ucraina, occupare Kiev e liberarsi di Zelensky, governo e Parlamento. Questa ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 giugno 2022) Riscrivere la storia con una penna scarica. Andrey, storico russo e vicepresidente della forza di opposizione Parnas, è convinto che i primi cento giorni della guerra russa in Ucraina racchiudano un fallimento di Vladimirsta vincendo la guerra? Non ne sono convinto. Quando la guerra è iniziata ho previsto il collasso del regime: senza una vittoria immediata l’architettura di potere diavrebbe ceduto. Le cose sono andate diversamente.è ancora al Cremlino, la guerra va avanti. Ma non è detta l’ultima parola. È ancora convinto che la Russia viaggi verso la sconfitta? Non perdiamo di vista gli obiettivi iniziali di: conquistare tutta, occupare Kiev e liberarsi di Zelensky, governo emento. Questa ...

