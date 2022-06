Sondrio, precipita per un centinaio di metri: muore escursionista in Valtellina (Di giovedì 2 giugno 2022) commenta Un escursionista di 60 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per un centinaio di metri nei pressi della Croce dell'Olmo, sull'Alpe Scermendone, in provincia di Sondrio. L'uomo era in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 2 giugno 2022) commenta Undi 60 anni ha perso la vita dopo essereto per undinei pressi della Croce dell'Olmo, sull'Alpe Scermendone, in provincia di. L'uomo era in ...

