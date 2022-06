Roma, Pinto sistema la fascia destra: pronti Celik e Solbakken (Di giovedì 2 giugno 2022) Tiago Pinto al lavoro per sistemare la fascia destra della Roma. Per i giallorossi pronto il doppio colpo Celik-Solbakken Come riferito dal Corriere dello Sport, Tiago Pinto è al lavoro per sistemare la fascia destra in casa Roma. Il dirigente giallorosso ha messo nel mirino il doppio colpo Celik-Solbakken. Il terzino del Lille è molto vicino, mentre per l’ala del Bodo ci sarebbe da sistemare ancora qualche dettaglio. Un’operazione da 12/14 milioni di euro complessivi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Tiagoal lavoro perre ladella. Per i giallorossi pronto il doppio colpoCome riferito dal Corriere dello Sport, Tiagoè al lavoro perre lain casa. Il dirigente giallorosso ha messo nel mirino il doppio colpo. Il terzino del Lille è molto vicino, mentre per l’ala del Bodo ci sarebbe dare ancora qualche dettaglio. Un’operazione da 12/14 milioni di euro complessivi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato Roma news/ Guedes o Farias per l'attacco. Frattesi, prima offerta!

È un giocatore che la Roma ha già avuto modo di affrontare 4 volte nella scorsa stagione negli scontri con il Bodo/Glimt. Il secondo è un esterno venticinquenne del Valencia per il quale Tiago Pinto...

Pinto aspetta la risposta di Mkhitaryan

La Roma ha fatto il massimo, ora tocca a Mkhitaryan muovere l'ultimo passo.

Milan-Florenzi verso il sì, c'è un'offerta per Olsen: i dettagli

Tiago Pinto è volato nel suo Portogallo. Pochi giorni di vacanza che poi vacanza non sarà, visto che il general manager giallorosso continuerà a lavorare alla costruzione della prossima Roma che già...