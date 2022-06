Roma, 45enne ha ucciso 5 cuccioli di cane lanciandoli in un dirupo: denunciato (Di giovedì 2 giugno 2022) Carabinieri Roma, 2 giugno 2022 - Sena un perchè ha ucciso cinque cuccioli di cane e per questo è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Torri in Sabina. Il quarantacinquenne, incensurato, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Carabinieri, 2 giugno 2022 - Sena un perchè hacinquedie per questo è statodai carabinieri della Stazione di Torri in Sabina. Il quarantacinquenne, incensurato, ...

