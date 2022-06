Porte girevoli, il Consiglio d’Europa incalza l’Italia: “Un tema centrale” e sulla corruzione: “Progressi lenti” (Di giovedì 2 giugno 2022) Come ogni anno dal Consiglio d’Europa arrivano le segnalazioni sui punti deboli nella lotta alla corruzione in vari paesi tra cui l’Italia. L’anno scorso venivano indicati come importanti le leggi su conflitto d’interessi, l’attenzione ai rapporti politica-lobby e il codice di condotta al Senato”. Quest’anno tra le indicazioni del Greco, l’organo che si occupa di lotta alla corruzione nell’Unione europea, c’è lo stop alle Porte girevoli tra magistratura e politica. Una delle richieste all’Italia ribadita in occasione della pubblicazione del rapporto annuale. L’altro dossier a cui si chiede di mettere mano è quello dell’adozione di un codice di condotta alla Camera e al Senato. Richiesta già fatta in passato. “La questione delle Porte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Come ogni anno dalarrivano le segnalazioni sui punti deboli nella lotta allain vari paesi tra cui. L’anno scorso venivano indicati come importanti le leggi su conflitto d’interessi, l’attenzione ai rapporti politica-lobby e il codice di condotta al Senato”. Quest’anno tra le indicazioni del Greco, l’organo che si occupa di lotta allanell’Unione europea, c’è lo stop alletra magistratura e politica. Una delle richieste alribadita in occasione della pubblicazione del rapporto annuale. L’altro dossier a cui si chiede di mettere mano è quello dell’adozione di un codice di condotta alla Camera e al Senato. Richiesta già fatta in passato. “La questione delle...

Agenzia_Ansa : 'L'Italia deve introdurre regole per limitare il passaggio dei magistrati in politica e viceversa'. Questa la solle… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Porte girevoli, il Consiglio d’Europa incalza l’Italia: “Un tema centrale” e sulla corruzione: “Progressi lenti” https… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Porte girevoli, il Consiglio d’Europa incalza l’Italia: “Un tema centrale” e sulla corruzione: “Progressi lenti” https… - fattoquotidiano : Porte girevoli, il Consiglio d’Europa incalza l’Italia: “Un tema centrale” e sulla corruzione: “Progressi lenti” - mirellaladini : RT @ilgiornale: L'organo anti-corruzione del Consiglio d'Europa ha richiamato l'Italia a un'azione concreta per normare il passaggio dei ma… -