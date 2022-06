Meno perdite per gli aerei del Cavaliere (Di giovedì 2 giugno 2022) Anche la «piccola Alitalia» di Silvio Berlusconi continua a volare in rosso, sia pur Meno di prima. Il bilancio 2021 di Alba Servizi Aerotrasporti (Asa), controllata da Fininvest, si è infatti chiuso con una perdita di 4 milioni di euro lievemente migliore del passivo di 5,5 milioni del 2020. Il disavanzo è stato integralmente ripianato dall'assemblea del 28 aprile mediante l'uso dei 5 milioni versati da Fininvest in conto capitale. La flotta è composta da un jet Hawker 750, un Hawker 800 entrato a metà dello scorso anno, un elicottero Agusta Aw 139 e un jet Gulfstream 550. Gli aerei, causa la ripresa dalla pandemia, hanno volato solo 932 ore dalle 414 del 2020 determinando un aumento anno su anno dei ricavi da 1,7 a 4,2 milioni, per contro i canoni dell'affitto degli aerei a terzi sono calati stabili da 6,1 a 5,8 milioni. La ... Leggi su iltempo (Di giovedì 2 giugno 2022) Anche la «piccola Alitalia» di Silvio Berlusconi continua a volare in rosso, sia purdi prima. Il bilancio 2021 di Alba Servizi Aerotrasporti (Asa), controllata da Fininvest, si è infatti chiuso con una perdita di 4 milioni di euro lievemente migliore del passivo di 5,5 milioni del 2020. Il disavanzo è stato integralmente ripianato dall'assemblea del 28 aprile mediante l'uso dei 5 milioni versati da Fininvest in conto capitale. La flotta è composta da un jet Hawker 750, un Hawker 800 entrato a metà dello scorso anno, un elicottero Agusta Aw 139 e un jet Gulfstream 550. Gli, causa la ripresa dalla pandemia, hanno volato solo 932 ore dalle 414 del 2020 determinando un aumento anno su anno dei ricavi da 1,7 a 4,2 milioni, per contro i canoni dell'affitto deglia terzi sono calati stabili da 6,1 a 5,8 milioni. La ...

