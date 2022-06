Matteo Salvini a Mosca, il vice della Lega: 'Gli ho consigliato io di non andare, sarebbe stato rischioso' (Di giovedì 2 giugno 2022) Il vicesegretario della Lega, Lorenzo Fontana, in un'intervista al Corriere della Sera ha rivelato di aver consigliato a Matteo Salvini di non andare a Mosca. E che il consiglio sia stato seguito. "... Leggi su globalist (Di giovedì 2 giugno 2022) Ilsegretario, Lorenzo Fontana, in un'intervista al CorriereSera ha rivelato di averdi non. E che il consiglio siaseguito. "...

