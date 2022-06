La moglie di Beppe Pedrazzini in tv: “Mi sono tolta un peso, la comunità mi ha perdonato” (Di giovedì 2 giugno 2022) Mentre le indagini vanno avanti per capire quali siano state le cause della morte di Beppe Pedrazzini, Marta, sua moglie, torna in tv per raccontare come si sente oggi, dopo aver raccontato a chi indaga, quello che è successo nella sua casa. La donna ha ribadito che Beppe è morto di morte naturale in casa, che poi il suo cadavere è stato occultato. Una verità che ha fatto cambiare anche il sentimento che tutti provano nei suoi confronti, nella piccola comunità di Toano. “sono venute tante persone a farmi le condoglianze in questi giorni, un po’ tardi ma sono venute, mi hanno abbracciato e si sono scusati con me” ha detto la donna nella trasmissione di Rai 1 La vita in diretta. Secondo la giornalista di Rai 1 che ha raccolto il nuovo racconto di Marta, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 2 giugno 2022) Mentre le indagini vanno avanti per capire quali siano state le cause della morte di, Marta, sua, torna in tv per raccontare come si sente oggi, dopo aver raccontato a chi indaga, quello che è successo nella sua casa. La donna ha ribadito cheè morto di morte naturale in casa, che poi il suo cadavere è stato occultato. Una verità che ha fatto cambiare anche il sentimento che tutti provano nei suoi confronti, nella piccoladi Toano. “venute tante persone a farmi le condoglianze in questi giorni, un po’ tardi mavenute, mi hanno abbracciato e siscusati con me” ha detto la donna nella trasmissione di Rai 1 La vita in diretta. Secondo la giornalista di Rai 1 che ha raccolto il nuovo racconto di Marta, ...

Advertising

fanpage : Beppe è un infermiere del Policlinico bergamasco San Marco. Sua moglie Sara è malata dal 2016 e deve starle vicino.… - vitaindiretta : Beppe, trovato morto nel pozzo, la moglie Marta: “Nella busta che avevo con me al funerale di mio marito c’era pane… - Profilo3Marco : RT @mattino5: Dalle accuse della moglie di Beppe contro la figlia e il genero, alle ultime dichiarazioni di Mirto sulla morte di Ziliani… - durso_club : RT @pomeriggio5: Siamo in onda con #Pomeriggio5! Partiamo subito con le ultime sulla morte di Beppe Pedrazzini: la moglie Marta ha accusa… - Ilvolomatto1 : RT @pomeriggio5: Siamo in onda con #Pomeriggio5! Partiamo subito con le ultime sulla morte di Beppe Pedrazzini: la moglie Marta ha accusa… -