Highlights e gol Corea del Sud-Brasile 1-5 | amichevoli nazionali 2022 VIDEO

(Di giovedì 2 giugno 2022) Ilcon glied i gol didel Sud1-5, gara amichevole di scena a Seoul. Buone indicazioni sin da subito per gli ospiti, che la sbloccano dopo sette minuti grazie alla rete di Richarlison. Al 33? c’è il sorprendente pareggio degli asiatici con Hwang Ui-jo prima del doppio rigore del solito Neymar, che chiude i conti tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. Nel finale c’è spazio anche per le reti di Coutinho e Gabriel Jesus, che negli ultimi dieci minuti affossano definitivamente la squadra di casa. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Brasile vs #CoreadelSud 1-5: gli highlights ed i gol dell'amichevole (VIDEO) - PianetaMilan : Polonia-Galles 2-1: gol e #highlights della @EURO2024 | VIDEO #ACMilan #Milan #SempreMilan - zazoomblog : Highlights e gol Scozia-Ucraina 1-3: Qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) - #Highlights #Scozia-Ucraina - StadioSport : Video Gol Highlights Italia-Argentina 0-3: Sintesi Finalissima 1-6-2022: Video Gol Highlights Italia-Argentina 0-3:… - ParliamoDiNews : HIGHLIGHTS E GOL ITALIA-ARGENTINA 0-3 VIDEO gol Lautaro e Messi #LautaroMartinez #LionelMessi #2giugno -

Video/ Pisa Monza (3 - 4): i brianzoli si regalano la Serie A! MONZA IN SERIE A, BERLUSCONI SOGNA IN GRANDE Il Monza , dopo aver sfiorato la massima serie lo scorso anno, è riuscito ...... P1 - 1 - Slovacchia, P0 - 0 - Grecia) Miglior marcatore : Isaac Babadi (2): Olanda - ... Abbiamo le qualità per fare. Abbiamo un grande potenziale d'attacco; molti giocatori possono fare ...E’ la nazionale di Scaloni ad aggiudicarsi il trofeo in palio tra i campioni del Sudamerica e i campioni d’Europa. L’Italia parte bene creando un paio di buone occasioni con Raspadori e Bernardeschi.L’Argentina batte 3-0 l’Italia al Wembley Stadium di Londra ne La Finalissima 2022. L’Albiceleste di Scalini alza la vecchia Coppa Artemio Franchi, brutta prestazione per gli azzurri di Mancini. La Se ...