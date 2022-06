“Gli occhi si sono chiusi, ma il cuore era aperto” (Di giovedì 2 giugno 2022) Da “Il senso della vita” di Oriana Fallaci: “La morte della madre non è paragonabile alla morte dell’uomo che amavi: è l’anticipo della tua morte. Perché è la morte della creatura che ti ha concepito, portato dentro il ventre, regalato la vita. E la tua carne è la sua carne, il tuo sangue è il Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 2 giugno 2022) Da “Il senso della vita” di Oriana Fallaci: “La morte della madre non è paragonabile alla morte dell’uomo che amavi: è l’anticipo della tua morte. Perché è la morte della creatura che ti ha concepito, portato dentro il ventre, regalato la vita. E la tua carne è la sua carne, il tuo sangue è il Il Blog di Giò.

MonicaCirinna : Oggi inizia il #PrideMonth. Le strade e le piazze del nostro Paese si apriranno a colori, sorrisi, abbracci. Il… - teatrolafenice : Stasera chiudiamo gli occhi con 'So what', marchio memorabile di 'Kind of Blue', realizzato da Miles Davis, nato og… - LiaCapizzi : Oltre i record e i trofei c'è questo video: La faticaccia di Klay Thompson nel trattenere le lacrime. Ne ha versat… - erminia58324720 : @tucciabea @IsolaDeiFamosi Questo è vero,ma dev’essere terribile mangiare sotto gli occhi di chi muore di fame! No… - danielabruni_ : RT @nesmraa: ti ho baciato con gli occhi mille volte -

Clima, situazione drammatica sulle Alpi: dal bianco della neve al verde dei prati I cambiamenti climatici sono evidenti , sono sotto gli occhi di tutti. Inutile negare il fatto che ogni anno si registrino nuovi record, segno intangibile che l'attività antropica ha accelerato un processo che, altrimenti, seguendo il proprio percorso ... Maurizio Costanzo imbarazza De Martino con la domanda ... ecco cosa ha risposto Ospite al Maurizio Costanzo Show, Stefano De Martino ha avuto modo di parlare del suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez , sotto gli occhi attenti del gossip ormai da ... PLTV Due club di Serie B su Di Molfetta Come riporta lacasadic.com, due club di Serie B avrebbero messo gli occhi su Davide Di Molfetta, centrocampista classe 1996 di proprietà della Feralpisalò. Autore di una stagione positiva coi Leoni ... Un «astuccio di quartiere» per accompagnare gli alunni nella crescita Il quartiere vi è accanto e lo sarà sempre: è il messaggio che il Villaggio Violino vuole trasmettere ai bambini che l’anno prossimo affronteranno un passaggio delicato e importante, quello dalla scuo ... I cambiamenti climatici sono evidenti , sono sottodi tutti. Inutile negare il fatto che ogni anno si registrino nuovi record, segno intangibile che l'attività antropica ha accelerato un processo che, altrimenti, seguendo il proprio percorso ...... ecco cosa ha risposto Ospite al Maurizio Costanzo Show, Stefano De Martino ha avuto modo di parlare del suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez , sottoattenti del gossip ormai da ... A Me gli Occhi. Non è Magia, è Neuromarketing! Come riporta lacasadic.com, due club di Serie B avrebbero messo gli occhi su Davide Di Molfetta, centrocampista classe 1996 di proprietà della Feralpisalò. Autore di una stagione positiva coi Leoni ...Il quartiere vi è accanto e lo sarà sempre: è il messaggio che il Villaggio Violino vuole trasmettere ai bambini che l’anno prossimo affronteranno un passaggio delicato e importante, quello dalla scuo ...