Giubileo di Platino 2022: la parata del 2 giugno riunisce tutti (Di giovedì 2 giugno 2022) Sono iniziati in grande stile i festeggiamenti del Giubileo di Platino della regina Elisabetta, che celebra i suoi 70 anni di regno. Migliaia le persone presenti nella folla che hanno assistito alla tradizionale parata militare del Trooping the Colour. Presente gran parte della Famiglia Reale, come era già stato annunciato dalle indiscrezioni dei giorni scorsi. Ad attirare l'attenzione della folla i piccoli Cambridge, che hanno salutato per la prima volta la folla dalla carrozza. Le primissime immagini, infatti, mostrano una sorridente Kate Middleton che sorride alle migliaia di persone che fiancheggiavano le strade per la parata. In carrozza anche Camilla e i tre principini. La presenza del principe George, infatti, era già stata annunciata come certa. Mentre non lo era quella dei suoi fratelli: il principe Louis e ...

