Deodoranti in crema: i peggiori e i migliori ecco risultati del test. Sai cosa compri? (Di giovedì 2 giugno 2022) I Deodoranti in crema sono tra i più utilizzati per praticità e risparmio: semplici da stendere, efficaci, occupano spazi ridotti in bagno e in valigia, insomma, paiono avere ogni qualità. Ne siete davvero certe? La rivista tedesca Öko-test ha voluto vederci chiaro e mettere sotto la lente di ingrandimento 30 prodotti, 14 dei quali naturali e certificati. La notizia in Italia è stata diffusa da GreenMe, la nota testata informatiche che si occupa della salute nostra e dell’ambiente. Prima di approfondire la ricerca, è importante chiarire che esistono due tipologie di antitraspiranti: i sali di alluminio e il bicarbonato di sodio. Quest’ultimo spesso viene utilizzato in combinazione con il talco per assorbire e l’ossido di zinco per coprire l’odore dovuto dal proliferare dei batteri. Il primo, invece, sembrava presentare ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 2 giugno 2022) Iinsono tra i più utilizzati per praticità e risparmio: semplici da stendere, efficaci, occupano spazi ridotti in bagno e in valigia, insomma, paiono avere ogni qualità. Ne siete davvero certe? La rivista tedesca Öko-ha voluto vederci chiaro e mettere sotto la lente di ingrandimento 30 prodotti, 14 dei quali naturali e certificati. La notizia in Italia è stata diffusa da GreenMe, la notaata informatiche che si occupa della salute nostra e dell’ambiente. Prima di approfondire la ricerca, è importante chiarire che esistono due tipologie di antitraspiranti: i sali di alluminio e il bicarbonato di sodio. Quest’ultimo spesso viene utilizzato in combinazione con il talco per assorbire e l’ossido di zinco per coprire l’odore dovuto dal proliferare dei batteri. Il primo, invece, sembrava presentare ...

Advertising

annamariamoscar : Questi sono i migliori (e i peggiori) deodoranti in crema che puoi acquistare, secondo un nuovo test tedesco - ZerounoTv : Questi sono i migliori (e i peggiori) deodoranti in crema che puoi acquistare, secondo un nuovo test tedesco - greenMe_it : Questi sono i migliori (e i peggiori) deodoranti in crema che puoi acquistare, secondo un nuovo test tedesco -