Daniele Doveri | “Non mi aspettavo di essere l’arbitro dello Scudetto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 2 giugno 2022)fa il punto della stagione e di un “campionato piacevole, in cui praticamente fino alle ultime giornate tutti gli obiettivi erano aperti, a partire dallofino alla salvezza che si è risolta negli ultimi minuti, e con la lotta per un piazzamento Champions League che è stata” a lungo “in discussione. Tutto ciò oltre che appassionare i tifosi, ha appassionato anche noi arbitri, che fondamentalmente amiamo il calcio“. Il direttore di gara, ospite negli studi di ‘Italia 7’, ha arbitrato nelle ultime giornate, in maniera continuativa, le gare di serie A di Milan ed Inter, diventando di fatto arbitro: “Onestamente non me l’, però credo sia stato un grosso attestato di stima di Gianluca Rocchi, il mio designatore, che ...