Capelli cotonati | abiti vaporosi e gonne a ruota Per l' ultimo film di Baz Luhrmann Prada e Miu Miu hanno fatto un tuffo negli anni Cinquanta

(Di giovedì 2 giugno 2022) Era tra le pellicole più attese dell’Festival di Cannes. In uscita il 22 giugno in Italia, ilElvis, diretto dal visionario regista Baz, promette di far immergere lo spettatore nel glamour e nell’estetica deglie Sessanta. Il racconto della tormentata vita del re del rock’n’roll, interpretato da Austin Butler, passa anche attraverso glie i costumi del, firmatie Miu Miu. Si rinnova così la già fruttuosa collaborazione tra la stilista Miuccia, sinonimo di bellezza sopraffina e universi sognanti. ...

Quindi: lunghi frisé , effetto bagnato,, morbidi alla hippy. Ebbene, tutte queste mode accompagneranno le nostre serate estive. Naturalmente, dovremo tenere isempre idratati, ...... quando il makeup fa miracoli Segni particolari: lo smokey eye giocato sulle sfumature soft del bronze e della palette arancio , perfetto in abbinamento airossie agli occhi verdi ... Prada e Miu Miu firmano i costumi del film 'Elvis' Ad esempio, lo ha portato cotonato e voluminoso a Broadway in occasione del musical Chicago, satira feroce sul mondo dello spettacolo, dov'è stata fotografata in compagnia della madre Tish e ...I suoi look negli anni Sessanta e Settanta hanno fatto epoca: Priscilla Presley, la moglie del leggendario cantante, arriva al Festival di Cannes per ...