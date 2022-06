Caos alla Salernitana: dopo Sabatini anche Nicola via? (Di giovedì 2 giugno 2022) Giornata rovente a Salerno: dopo le prime indiscrezioni del possibile addio di Sabatini, anche Davide Nicola sembra in uscita Salernitana nel Caos più assoluto. dopo le prime voce di una frattura tra Sabatini e Iervolino, adesso è il turno di Davide Nicola. #Nicola può seguire #Sabatini e lasciare malgrado il rinnovo impostato. Non è una decisione definitiva ma una tendenza di questi minuti— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 2, 2022 L’allenatore dei granata, che negli ultimi giorni aveva speso belle parole per il ds, potrebbe infatti decidere di lasciare anche lui in caso di addio di Sabatini. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 giugno 2022) Giornata rovente a Salerno:le prime indiscrezioni del possibile addio diDavidesembra in uscitanelpiù assoluto.le prime voce di una frattura trae Iervolino, adesso è il turno di Davide. #può seguire #e lasciare malgrado il rinnovo impostato. Non è una decisione definitiva ma una tendenza di questi minuti— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 2, 2022 L’allenatore dei granata, che negli ultimi giorni aveva speso belle parole per il ds, potrebbe infatti decidere di lasciarelui in caso di addio di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

