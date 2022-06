2 giugno, il Presidente Draghi sulle tribune per la parata della Festa della Repubblica (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 02 giugno 2022 Il Presidente del consiglio Mario Draghi sulle tribune per la parata del 2 giugno a Roma. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 2 giugno 2022) Roma, 022022 Ildel consiglio Marioper ladel 2a Roma.

Advertising

Agenzia_Ansa : Alla cerimonia al Quirinale in occasione del 2 giugno non ci saranno gli ambasciatori di Russia e Bielorussia. Prev… - Affaritaliani : 2 giugno, il Presidente Draghi sulle tribune per la parata della Festa della Repubblica - CiroNoEuro : In una tempolinea alternativa Va tutto bene, il 2 giugno 1946 vinse la monarchia e Fanfani al posto del De Gasperi… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @guidobodrato: # 2 giugno, Festa della Repubblica W la Repubblica, Viva Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica… - CorriereLucano : Festa del 2 giugno, il discorso del Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese -