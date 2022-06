WWE/AEW: Max Caster provoca Vince McMahon, dito medio alla sua stella nella Walk of Fame! (Di mercoledì 1 giugno 2022) Max Caster è sicuramente uno dei giovani più promettenti in AEW, il membro degli Acclaimed ha sin da subito catturato i fan con le sue doti in ring ma soprattutto grazie alla sua unica personalità. Platinum è solito prendersi gioco dei suoi avversari e, con la foto postata ieri sul suo profilo Twitter, abbiamo probabilmente assistito al ‘Mic Drop’ più grande della sua carriera. Frecciatina a Vince McMahon Caster ha sparato in alto ed ha deciso di prendersela proprio con Vince McMahon! Il membro degli Acclaimed si trovava nella giornata di ieri ad Hollywood ed ha deciso di fare una passeggiata nei pressi della celebre Walk of Fame e si è trovato di fronte alla stella dedicata al Chairman ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 1 giugno 2022) Maxè sicuramente uno dei giovani più promettenti in AEW, il membro degli Acclaimed ha sin da subito catturato i fan con le sue doti in ring ma soprattutto graziesua unica personalità. Platinum è solito prendersi gioco dei suoi avversari e, con la foto postata ieri sul suo profilo Twitter, abbiamo probabilmente assistito al ‘Mic Drop’ più grande della sua carriera. Frecciatina aha sparato in alto ed ha deciso di prendersela proprio con! Il membro degli Acclaimed si trovavagiornata di ieri ad Hollywood ed ha deciso di fare una passeggiata nei pressi della celebreof Fame e si è trovato di frontededicata al Chairman ...

