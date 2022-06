Ultime Notizie Roma del 01-06-2022 ore 17:10 (Di mercoledì 1 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio alla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Esterina apertura nel 98esimo giorno di guerra in Ucraina fa notizia editoriale pubblicato sul New York Times a firma di Joe biden il presidente degli Stati Uniti annunciato Invia Chi è Freddy sistemi missilistici più avanzati si tratterebbe di missili spiegano fonti dell’amministrazione americana con una gittata di 80 km non siamo incoraggiando ho consentendo al Ucraina oltre i suoi confini si affretta a spiegare biden nel suo editoriale non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia noi cerchiamo un conflitto tra nato e Russia perché tu non sia d’accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio gli Stati Uniti non cercheranno di rovesciarlo finché Washington i nostri alleati non saranno attaccati non se ne va ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 giugno 2022)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio alla redazione al microfono Giuliano Ferrigno Esterina apertura nel 98esimo giorno di guerra in Ucraina fa notizia editoriale pubblicato sul New York Times a firma di Joe biden il presidente degli Stati Uniti annunciato Invia Chi è Freddy sistemi missilistici più avanzati si tratterebbe di missili spiegano fonti dell’amministrazione americana con una gittata di 80 km non siamo incoraggiando ho consentendo al Ucraina oltre i suoi confini si affretta a spiegare biden nel suo editoriale non vogliamo prolungare la guerra solo per infliggere dolore alla Russia noi cerchiamo un conflitto tra nato e Russia perché tu non sia d’accordo con Putin e trovi le sue azioni un oltraggio gli Stati Uniti non cercheranno di rovesciarlo finché Washington i nostri alleati non saranno attaccati non se ne va ...

