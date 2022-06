Troppo mascolina per essere violentata | ribaltata la sentenza sui due ragazzi assolti

repubblica : Ancona, erano stati assolti dallo stupro perche' la vittima era 'troppo mascolina'. Ora la Cassazione li condanna - fattoquotidiano : Furono assolti dallo stupro perché la vittima “è troppo mascolina”: la Cassazione li condanna in via definitiva a 5… - amnestyitalia : Ancora una volta la Cassazione stralcia gli stereotipi e difende chi subisce la violenza. Ribaltata la tanto discus… - AmnestyPerugia : RT @amnestyitalia: Ancora una volta la Cassazione stralcia gli stereotipi e difende chi subisce la violenza. Ribaltata la tanto discussa se… - Marisab79879802 : RT @ilbisa2: “Vittima troppo mascolina per essere violentata”, assolti in appello i due stupratori -

... Redazione Sardegna Live Assolti in Appello, anche perché era stata accolta la tesi difensiva per la quale la vittima della violenza sessuale sarebbe stata "" e quindi "non abbastanza ...Assolti in Appello, anche perché era stata accolta la tesi difensiva per la quale la vittima della violenza sessuale sarebbe stata "" e quindi "non abbastanza attraente per subire uno stupro", due cittadini peruviani, oggi 27enni, sono stati condannati in via definitiva dalla Corte di Cassazione rispettivamente a 5 ..."Troppo mascolina per essere violentata", il caso suscitò grande clamore. Il caso ad Ancona nel 2015. Prima la condanna poi l'assoluzione in Appello. La Cassazione conferma la condanna ...Due cittadini peruviani erano stati assolti dalle accuse di stupro in quanto la loro vittima era “troppo mascolina”. Ecco i dettagli di una sentenza choc ...