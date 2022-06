Tiella | la torta di Gaeta polpo e pomodoro | la migliore di sempre

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Ladiè unarustica, farcita di. Si realizza con una base di impasto alla pizza, semplicissimo. Il ripieno prevede come ingrediente il pesce, che deve essere freschissimo. Preparatelo per una cena informale con gli amici di, li stupirete con un piatto tipico sfizioso e originale da gustare con un bicchiere di vino bianco, frizzantino come quest’estate italiana. Stupirete tutti, conquistando anche il palato più raffinato, per quella farcitura inaspettata che rende il tutto imperdibile. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!di: ingredienti e preparazione Per questaprocuratevi: per l’impasto: acqua, 200 ml lievito di birra, 20 g farina, 500 g sale, 1 ...