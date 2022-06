Snam acquista il primo rigassificatore galleggiante Golar (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’imbarcazione, costruita nel 2015, può operare anche come nave metaniera. Venier: «Possibile seconda Fsru entro fine giugno» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 1 giugno 2022) L’imbarcazione, costruita nel 2015, può operare anche come nave metaniera. Venier: «Possibile seconda Fsru entro fine giugno»

