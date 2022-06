Si finge dottore e gli fa amputare una mano

Leggi su curiosauro

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Una storia che ha dell’incredibile, una di quelle vicende che non dovrebbero mai accadere, eppure non è stato così e a rimetterci è stata unae non solo… Una storia che è successa in Italia e che ha sconvolto non solo la comunità medica. Un fintoche ha mantenuto il bisturi inper circa quindici anni. A smascherarlo? Lui stesso, dopo un intervento finito male che è costato tanto… -curiosauro.itSenza laurea, ma a capo dell’equipe di ortopedia Quanti sono i ragazzi che hanno dovuto rinunciare al sogno di diventare medici perché il test di ingresso non è andato bene? Non soffermiamoci su questa questione, ma su quello che è accaduto nella Capitale. A Roma presso l’ospedale San Giacomo per ben quindici anni ha operato un medico, che è diventato anche capo dell’equipe di ortopedia. Peccato che non solo non avesse ...