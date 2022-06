(Di mercoledì 1 giugno 2022)continuerà a far parte del consiglio di amministrazione della società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, dedicando però più tempo alla filantropia e alla sua fondazione

angiuoniluigi : RT @repubblica: Meta, Sheryl Sandberg si dimette. A Wall Stret il titolo perde oltre il 2,58% - IlMisantropo : Si dimette la vice di Zuckerberg. Sheryl Sandberg lascerà Meta e Facebook - greenpassnews : Sheryl Sandberg si dimette dalla carica di Chief Operating Officer di Meta-Facebook - - Gomblotto3 : RT @sole24ore: Si dimette Sheryl Sandberg, Coo di Meta e braccio destro di Zuckerberg - mapkomarco521 : RT @sole24ore: Si dimette Sheryl Sandberg, Coo di Meta e braccio destro di Zuckerberg -

SAN FRANCISCO.Sandberg, la numero due di Meta, proprietaria di Facebook, ha annunciato le sue dimissioni in un post sui suoi canali social. Sandberg è stata direttrice operativa del gigante dei social media ...La mia cara amica e partnerSandberg si è dimessa dalla carica di Coo di Meta", scrive il Ceo, precisando di non aver intenzione di sostituire Sandberg nella struttura esistente dell'azienda, ...L'amore nuovo di Sheryl Sandberg: lady Facebook si sposa di BENEDETTA PERILLI 05 Febbraio 2020. 'Questo ruolo sarà diverso da quello che ha fatto Sheryl A Wall Street il titolo, che è arrivato a perde ...Sheryl Sandberg, la numero due di Meta, proprietaria di Facebook, ha annunciato le sue dimissioni in un post sui suoi canali social. «Quando ho accettato questo lavoro nel 2008, speravo di ricoprire q ...